Podczas świąt w Rzeszowie panował wirus, który głównie atakował dzieci. – Początkowo to była gorączka 37-38 st., kiedy przekroczyła 40 st. zaczęłam się niepokoić. Ale nawet nie podjęłam próby dostania się do lekarza w publicznej służbie zdrowia. Chciałam umówić się na wizytę prywatną u lekarza córki, ale pacjentów było tak dużo, że udało się to nam dopiero po dwóch dniach – opowiada mama 3-latki.

W poczekalniach czarno od dzieci

7-letnia Klaudia temperaturę przekraczającą 40 st...