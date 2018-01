1 ZDJĘCIE Skład węgla w kamienicy przy ul. PCK 4 (PATRYK OGORZAŁEK)

- Jak otwierano fontannę multimedialną, chodzili po domach strażnicy miejscy. Kazali zdejmować bieliznę z balkonów, "bo to nieestetyczne". Straszyli mandatami. A to, że w środku kamienica gnije, że wciąż palimy w piecach kaflowych, to już nikogo nie razi - żali się Robert Bąk, mieszkaniec kamienicy przy ul. PCK 4 w Rzeszowie.