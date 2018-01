1 ZDJĘCIE Iwona Polok przy tablicy informującej o zabytkowych kapliczkach (Iwona Polok)

Iwona Polok napisała innowacyjny projekt i zgłosiła go do konkursu unijnego. Chciała wykorzystać wirtualne okulary, zeskanować przydrożne kapliczki i krzyże w 3D, przygotować aplikację mobilną. Przegrała z kretesem. Dofinansowanie za to dostała pewna parafia. Na zagospodarowanie terenu wokół kościoła.