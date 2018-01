1 ZDJĘCIE Wpis lekarza na Facebooku (FACEBOOK)

Jestem homofobem i wisi mi to, co mówią idioci w TV - deklaruje lekarz i jeden z koordynatorów ratownictwa medycznego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. - To zachowanie niegodne lekarza - komentuje Konrad Dulkowski z Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.