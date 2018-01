1 ZDJĘCIE Al. Cieplińskiego w Rzeszowie (PATRYK OGORZAŁEK)

Trzech młodych mężczyzn ze Stalowej Woli zaczepiło 57-latka na ul. Cieplińskiego w Rzeszowie. Pobili go i grozili zgwałceniem. Zabrali mu kartę do bankomatu i zmusili do podania PIN-u. Udało mu się wyrwać i uciec - prosto na komendę policji.