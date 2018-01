Do zdarzenia doszło przed kilkoma dniami na jednym z osiedli w Medyce. „Przed godz. 22 dyżurny przemyskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że przy sklepie w Medyce bije się kilka osób, a jedna leży na drodze. Na miejscu policyjny patrol nikogo nie zastał. Jednak w trakcie kontroli osiedla, przed blokiem na jezdni, zauważonoi leżącego mężczyznę i stojące nad nim osoby” – czytamy na stronie podkarpackiej policji.

Osoby te powiedziały funkcjonariuszom, że ich kolega został zraniony nożem. Nie wiedziały, kto go zaatakował. 29-latek został zabrany do szpitala. Zarówno on, jak dwóch mężczyzn, którzy zostali przesłuchani na miejscu przez...