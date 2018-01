Mateusz Wylaź, pedofil z Nowej Dęby na Podkarpaciu, złożył do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wniosek o wykreślenie go z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. To spis uruchomiony przez resort Zbigniewa Ziobry na początku tego roku. Są w nim dane osobowe: imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców i miejsce pobytu osób, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwa seksualne. Chodzi głównie o pedofilię i gwałty.

Brak przesłanek

Jak mówi „Wyborczej” sędzia Marek Nowak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, wniosek złożył sam skazany. Argumentował go tym, że po upublicznieniu danych grożono mu pobiciem i śmiercią. W dokumentach, które przesłał do sądu, wskazał również, że chciałby dokonać zadośćuczynienia względem pokrzywdzonego oraz...