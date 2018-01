2 ZDJĘCIA Stanisław Kruczek, wicemarszałek województwa podkarpackiego. (PATRYK OGORZAŁEK)

Myślicie, że to niemożliwe? A jednak. Stanisław Kruczek, wicemarszałek podkarpacki odpowiedzialny za służbę zdrowia udostępnił na swoim FB materiał, który opisuje cudowne działanie soku z buraków. Mikstura ma mieć cudowne działanie - rak znika w 42 dni. Wicemarszałek tłumaczy, że polecił sok, bo działa on też na odchudzanie. Sam go zastosował