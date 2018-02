– Nie znam innego takiego przypadku. My kupujemy bilety miesięczne, płacimy podatki, a szanowana i niegdyś niezawodna firma tak postępuje? – pyta zdenerwowana. Pani, która zadzwoniła do „Wyborczej” jest niepełnosprawna. Dojeżdża do pracy do Rzeszowa, bo w Przeworsku nie ma dla niej pracy. – Teraz mam dwa spóźnienia. Będą potrącenia wynagrodzenia, nie będzie premii – mówi.

PKS od dwóch dni nie jeździ

Chodzi o autobus relacji Rzeszów – Urzejowice. Ten kurs od dwóch dni nie jeździ. – 5 lutego w poniedziałek czekamy na autobus, który ma odjazd o 5.28 z Gaci. Nie ma. Następnego dnia to samo. Dopiero od pasażerów dowiedziałam się, że autobus nie będzie kursował do czasu, kiedy kierowca wyzdrowieje. Wyobrażacie to sobie? Tak postępuje poważna firma...