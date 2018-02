Mechanik lotniczy to jedna z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy całej Unii Europejskiej. Miesięczna pensja to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Według szacunków firmy Boeing w ciągu najbliższych lat potrzebnych ich będzie w Europie nawet 100 tysięcy. Ale szkolenie i zdobywanie licencji zawodowych to długotrwały proces, dłuższy nawet niż szkolenie lekarzy.

Czytaj także: Europa potrzebuje 100 tys. mechaników lotniczych. Linetech ich szkoli

Potrzebni do serwisowania boeingów, airbusów i embraerów

Firma Linetech, która przy lotnisku w Jasionce ma hangar, gdzie serwisuje i naprawia samoloty...