1 ZDJĘCIE Łukasz Drozd (ARCHIWUM)

20 lat temu robiło się duże usta i duże piersi jak u Pameli Anderson. Dziś większości kobiet, które do mnie przychodzą, chce naturalnego wyglądu. One o tym mówią: Panie doktorze, ja nie chcę mieć dużych piersi. Ja chcę, żeby one były ładne, żeby były kobiece i dobrze wyglądały w sukience - mówi Łukasz Drozd, chirurg plastyczny z Instytut Piękna IP Cliniq w Rzeszowie