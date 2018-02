Stanowisko wicewojewody podkarpackiego objęła w ostatni poniedziałek.

– Nie miałam dużo czasu do namysłu. W polityce i w zarządzaniu trzeba nauczyć się podejmowania szybkich decyzji. Musiałam złożyć mandat radnej, bo to był warunek, żeby pani wojewoda mogła zgłosić moją kandydaturę premierowi. Kiedy to było? Niewiele ponad tydzień przed moim powołaniem. Do tego czasu byłam radną i przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu – mówi Lucyna Podhalicz.

GRZEGORZ BUKAŁA

W pierwszym tygodniu swojego urzędowania jest już bardzo zajęta. W ciągłych rozjazdach. Może się ze mną spotkać dopiero bardzo późnym popołudniem w środę....