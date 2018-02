1 ZDJĘCIE Radny Konrad Fijołek i prezydent Tadeusz Ferenc (PATRYK OGORZAŁEK)

To właściwie już się zaczęło. Już zaczęły się ataki. Na razie delikatnie. Np. środowisko PiS sugeruje, że prezydent nie chce jakiegoś tam przebiegu obwodnicy, bo ma tam działki. Rzucają takie fejki i sondują, jak zareaguje społeczeństwo, czy to chwyci, czy nie. Za chwilę rzucą jeszcze kilka gorszych rzeczy. Być może, paradoksalnie, byłoby dobrze, gdyby PiS przypuścił jakiś ostry atak już teraz. Może wtedy stałoby się dla otoczenia prezydenta Ferenca jasne, że trzeba się brać do pracy