Dodać trzeba, że debaty dotyczyły zadania, na które nie ma pieniędzy. I raczej nie będzie do… 2020 r. A potrzeba ponad 400 ml zł. – Pieniądze były, ale odleciały, bo nie było porozumienia z wojewodą. I ktoś w innym mieście z nich korzysta. A można je było wbudować w Rzeszów – mówił gorzko parę dni temu prezydent Tadeusz Ferenc. To, że pieniędzy nie ma, jest także oczywiste dla przedstawicieli PiS. W poniedziałek mówiła o tym wojewoda Ewa Leniart. Nie przeszkadza to jednak w organizowaniu debat i konferencji poświęconych tej inwestycji. W tym tygodniu politycy PiS zrobili ich aż dwie. Dlaczego? Bo na obwodnicy można zbić kapitał polityczny potrzebny do tego, by podczas jesiennych wyborów spróbować wysadzić Tadeusza Ferenca z prezydenckiego siodła i przejąć Rzeszów.

