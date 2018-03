Samorządy ograniczają się do tego co najprostsze. Proponują np. darmową komunikację (Rzeszów). To jest na pewno działanie we właściwym kierunku. Tyle tylko, że według fachowców to nie samochody są głównym źródłem niskiej emisji, a piece węglowe i przydomowe kotłownie. A tu sprawa jest znacznie trudniejsza. W Polsce ciągle nie ma norm paliw stałych i norm jakości pieców. – Nie mamy podstaw, by wymusić na mieszkańcach stosowanie lepszych paliw i pieców – urzędnicy w gminach rozkładają ręce. Ale brzmi to jak wygodne alibi dla nicnierobienia w sprawie smogu.

