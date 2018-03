Sejm wybrał nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Stało się to w tzw. pierwszym kroku, czyli większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W głosowaniu uczestniczyło 269 posłów, wystarczyły 162 głosy, by skład przeszedł. W głosowaniu nie brali udziału posłowie PO, Nowoczesnej i PSL.