Do śmiertelnego wypadku w Jarocinie doszło 16 września 2016 roku. Około godz. 21 auto z trzema osobami w środku przy nadmiernej prędkości uderzyło w betonową podstawę słupa energetycznego.?– Do wypadku doszło na wąskiej, leśnej drodze. Nie było świadków, którzy widzieliby to zdarzenie?– mówiła wówczas Anna Kowalik z Komendy Powiatowej w Nisku.?– Kiedy policja o godz. 21.20 została powiadomiona o wypadku, była też informacja, że na miejscu jest poszkodowana osoba. Od razu więc na miejsce została skierowana karetka?– dodała.

Śmiertelny wypadek w Jarocinie. 19-latka wypadła przez szybę

...