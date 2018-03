Wielkie zakupy w Krośnie

Tablice ustawione zostały w ramach kampanii „Stop aborcji”. – Przekaz oczywiście kierowany jest do naszych południowych sąsiadów. Dowiedzieliśmy się, że Słowacy licznie przyjeżdżają do Krosna na zakupy, stąd pomysł, aby billboardy były w dwóch językach. Nic nas to nie kosztowało, a dzięki temu zwiększyliśmy grono odbiorców naszej akcji – tłumaczy Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji PRO – Prawo do życia, która od lat walczy o całkowity zakaz przerywania ciąży w Polsce. Ustawia m.in. billboardy z makabrycznymi zdjęciami przedstawiającymi rozerwane ludzkie płody. Przeciwko krwawym obrazom coraz częściej protestują organizacje (najczęściej Partia Razem) i osoby prywatne, sądy skazują autorów wystaw za „wywołanie zgorszenia w miejscu...