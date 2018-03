Agata Kulczycka: Komisja Europejska postanowiła wesprzeć biedne Podkarpacie i pomóc rozwijać tu nowoczesne technologie. Dała nam na to 85 mln zł. Czy właśnie tak zaczyna się historia Podkarpackiego Centrum Innowacji, które pan buduje?

Bartosz Jadam, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji: Niezupełnie. Wszystko zaczęło się od tego, że Ministerstwo Rozwoju wybrało dwa regiony w Polsce do udziału w projekcie przygotowanym przez Komisję Europejską pn. „Lagging Regions”. Rzeczywiście, projekt skierowany był do regionów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, ale też – co ważne – do regionów, które mają duży potencjał rozwojowy.

PATRYK...