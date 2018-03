Krzysztof P., chirurg z Rzeszowa, 22-letniego Kamila potrącił na przejściu dla pieszych na ul. Krzyżanowskiego w Rzeszowie 19 grudnia 2017 roku. Do wypadku doszło ok. godz. 23, kiedy Kamil wracał do domu od znajomych.

Wypadek w Rzeszowie. Sprawca był pijany

Na skutek potrącenia młody mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Rzeszowie. Następnie przetransportowano go do Tarnowa. 22-latek walczy o życie. Doznał poważnego urazu kręgosłupa, ma uszkodzony nerw kręgowy, jest sparaliżowany i oddycha z pomocą respiratora. Obecnie przebywa w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, skąd pochodzi.