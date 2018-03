1 ZDJĘCIE Ksiądz

- Bardzo szanowany, buduje kościół w Czerkasach. Działa w organizacjach polonijnych i bardzo go tam lubią - tak o diakonie Jacku Pawłowiczu mówią w Związku Polaków na Ukrainie. On sam skrzydła rozwija także na portalu społecznościowym, gdzie pisze np. o zboczeniach muzułmanów i drwi z urody posłanek opozycji. Pisze: "zero jakiejś delikatności, wdzięku, seksapilu"