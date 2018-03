Ich dom to dowód na to, że w każdym, nawet najbardziej przeciętnym klocku z minionej epoki można urządzić nowoczesne i designerskie wnętrze. Oto opowieść o tym, jak to się udało Patrycji i Mateuszowi Nowakom z Kolbuszowej. On przez 10, ona przez trzy lata pracowała i mieszkała w Paryżu.

– Mąż nie znosił Francji. Za każdym razem, gdy przyjeżdżaliśmy na wakacje do Polski, obiecywał, że kiedyś tu wrócimy – Patrycja powtarza to tym, którzy pytają, dlaczego zamienili Paryż na Kolbuszową.

PATRYK OGORZAŁEK

Pół bliźniaka tuż przy targowisku

Jeszcze pracując w Francji, zdecydowali się kupić pół...