Dzwonek budzi Władysława tuż przed godz. 8. To znak, że ojciec potrzebuje pomocy, zapewne przy chorej matce. Szybko zakłada ubranie i idzie do pokoju rodziców. Matka leży w jednym łóżku, wygląda jakby wciąż spała. Ojciec na wersalce, blady i słaby. – Wezwij karetkę, źle się czuję – prosi. Władysław spogląda w stronę matki. – Mamusi karetka już nie jest potrzebna – wyprzedza pytanie syna. Rozumie, że matka nie żyje. Myśli, że Pan Bóg wreszcie się nad nią zlitował i zabrał ją do siebie. Nie przypuszcza, że to ojciec postanowił wyręczyć Pana Boga.

Był pewien, że plan się powiódł

Tamta lipcowa noc 2017 roku ciągnęła się w nieskończoność. 66-letni Jan C. z wioski pod Jasłem od wieczora był w pogotowiu. Starsza o rok żona Wanda ciężko chorowała....