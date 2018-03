To była jednogłośna i bezdyskusyjna decyzja. Podczas ostatniej sesji 17 radnych zagłosowało za pomysłem nadania imienia rondu u zbiegu ulic Technologicznej i Biznesowej w Rzeszowie - Meriana C. Coopera. - Taka inicjatywa wyszła z Kancelarii Prezydenta Polski. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęli radni - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. Pomysł spodobał się także radzie osiedla Przybyszówka.

- Uważam że zasługuje na takie uhonorowanie bez względu na to, czy był związany z Rzeszowem czy też nie - mówi Andrzej Dec, przewodniczący rady miasta.

Kim był Merian C. Cooper?

Urodził się 125 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Po wybuchu I wojny światowej, w 1916 wstąpił do amerykańskiej Gwardii Narodowej. Rok później ukończył szkołę pilotażu w Nowym Jorku i wstąpił do Amerykańskiego Korpusu Ekspedycyjnego wysłanego na wojnę do Europy. Brał również udział w wojnie polsko-bolszewickiej. „Jego samolot 13 lipca 1920 r. został zestrzelony przez bolszewików i wylądował przymusowo za linią wroga. W Polsce został wówczas uznany za zaginionego, w rzeczywistości jednak trafił do niewoli, gdzie po nieudanej próbie ucieczki został skierowany do oddziału oczyszczającego tory kolejowe pod Moskwą. Przy pomocy dwóch innych polskich jeńców, por. Sokołowskiego i kpt. Zalewskiego, udało mu się uciec i po przejściu 700 kilometrów dotrzeć w kwietniu 1921 r. na Łotwę, następnie do Polski” - czytamy w notce biograficznej dołączonej do Uchwały Rady Miasta. Po wojnie Merian C. Cooper wrócił do Ameryki. Dodajmy, że jego pradziadek pułkownik John Cooper walczył w bitwie pod Savannah u boku Kazimierza Pułaskiego.