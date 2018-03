Filmik został opublikowany 9 marca, nakręcono go dzień wcześniej. Został zamieszczony na YouTube. Wrzucił go mężczyzna, który na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Na YouTube zamieszczał nagrania ze spotkań z kobietami.

M.in. na Facebooku mężczyzna chętnie opowiada o tym, jak jeździ po Europie, podrywa młode kobiety i namawia na pójście z nim do hotelu. Swoje wyczyny nagrywa telefonem, po czym wrzuca do sieci. Jego kanał w czwartek został usunięty z serwisu YouTube, ale ostatni filmik z Polką w roli głównej wciąż można obejrzeć.

Myślała, że to na Snapchata

Nagranie ma już ponad 190 tysięcy odsłon. Akcja rozgrywa się na rzeszowskim Rynku w późnych godzinach wieczornych. Widzimy, jak mężczyzna stoi u boku młodej dziewczyny.

Jest z nimi jeszcze para – chłopak i dziewczyna. Ci próbują przekonać koleżankę, by zostawiła mężczyznę i wróciła z nimi do domu. – Nie znasz go. Wracasz z nami czy nie? – mówi koleżanka bohaterki nagrania. Ta odmawia.