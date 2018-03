Kwiecień 2016 r. Magda Gessler odwiedza restaurację Pablo Picasso w Rzeszowie. Knajpa mieści się przy pl. Kilińskiego, kilkaset metrów od dworca PKP. – Malarz padłby trupem, gdyby zobaczył restaurację pod swoim nazwiskiem – komentuje Magda Gessler. Typowy początek odcinka programu „Kuchenne rewolucje”, który na antenie TVN jest od 2010 r.

Klienci się nie poznali

Do Magdy Gessler po pomoc zgłaszają się restauracje z całej Polski. Na skraju upadku, z kłopotami. Znana restauratorka przyjeżdża na cztery dni i zakasuje rękawy. Staje się na ten czas szefem restauracji. Obserwuje i analizuje sytuację i problemy. Zagląda do garnków, patrzy na ręce kucharzom, próbuje potraw, testuje umiejętności kelnerów, sprawdza higienę pracy. A potem przystępuje do działania. Nie toleruje sprzeciwu. Mówi wprost, co jest nie w porządku.

Nie przebiera w słowach. Zdarza się, że czymś rzuci. Na przykład słoikiem pieczarek w zalewie. Albo wywróci stół do góry nogami.