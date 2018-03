We wtorek przed południem z kominów Kronospanu wydobywały się kłęby białego i żółtawego dymu. W pobliżu zakładu czuć było zapach trocin, tartaku, a może bardziej taki, jaki czuć podczas cięcia płyty wiórowej. – Czyste niebo to u nas rzadkość. Kiedyś jechałam samochodem z najmłodszą córką, ona popatrzyła w niebo i mówi zdziwiona: „Mamuś, na niebie nie ma dziś chmur, dziś Krono nie dymi” – mówi Dorota Chorązka, lekarz weterynarii z Mielca.

Mielczanie nazywają Kronospan fabryką chmur. Zakład ma 39 kominów, część z nich dymi przez całą dobę: białym, żółtym, ale również czarnym i szarym dymem. A z części w powietrze lecą pył i niewidoczne związki chemiczne.

– Biały dym? Zapach trocin? To norma. Czuć go nawet w odległości kilku kilometrów od zakładu. Ten zapach nie jest jeszcze najgorszy, choć jak człowiek go wącha latami, to może mu obrzydnąć – dodaje. Idziemy razem z nią i jej 12-letnią suczką na spacer do lasu, który jest po drugiej stronie ulicy, przy której mieszka. – Wybrałam się na spacer z córką i psem. Las zasnuła gęsta, śmierdząca mgła. My ją nazywany kronomgła. Myślałam, że jak pójdziemy w głąb lasu, będzie lepiej, a okazało się, że ta mgła rozciągnęła się po całym lesie. Gdy wróciłyśmy do domu, wszyscy czuliśmy się bardzo źle. My miałyśmy zawroty głowy, bóle brzucha, choć każda z nas jadła co innego i gdzie indziej. Pies się przewracał. I takie sytuacje zdarzały się wiele razy – opowiada pani Dorota. W pewnym momencie patrzy przed siebie: – Widzicie tę smugę mgły? – pyta. Przed nami jest polana i widać, jak zasnuwa ją mgła. A do nas dochodzi zapach, który czuliśmy koło Kronospanu. Nie czuć zapachu lasu sosnowego, tylko trocin, ciętego drewna. Zaczyna nas drapać w gardle i tak jest przez kilka kolejnych godzin.