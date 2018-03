1 ZDJĘCIE Wisłok w okolicy Olszynek w Rzeszowie (Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta)

Spacerujący nad Wisłokiem z psem mężczyzna zobaczył na ławce dzwoniący telefon, odebrał go i usłyszał, że należy do kobiety, która właśnie zapowiedziała, że idzie nad Wisłok, żeby się zabić. Odwrócił się i spojrzał na rzekę. Wtedy zobaczył zanurzoną w niej kobietę. Bez wahania wszedł do lodowatej wody, by ją ratować.