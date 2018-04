Agata Kulczycka: Zdaniem sądu ksiądz z Hłudna na Podkarpaciu doprowadził do samobójstwa 13-letniego Bartka. Nękał go psychicznie, oskarżał o kradzież. Chłopak nie wytrzymał. W ub. tygodniu usłyszeliśmy wyrok, który wstrząsnął opinią publiczną. Dla mnie to jednak nie tylko głośna, medialna sprawa, ale też przyczynek do wielu refleksji. Po pierwsze, jak budować relacje z dzieckiem, by umiało sobie poradzić w tak trudnych sytuacjach?

Lucyna Kicińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Nie mogę komentować tej konkretnej sytuacji.

Mogę jednak opowiedzieć, jak przeciwdziałać samobójstwom. Ważne, by budować z dzieckiem więź opartą na zaufaniu i szacunku. Wzbudzić przekonanie, że zawsze może na nas liczyć. Bez względu na to, czego będzie dotyczył problem, może do nas przyjść, opowiedzieć o tym. Kiedy jest wyśmiewane, szykanowane, ktoś je szantażuje, poniża, gdy zamieszana jest w to osoba dorosła: trener, ksiądz, lekarz, nauczyciel – w żadnej z tych sytuacji dziecko nie powinno się bać nam o tym opowiedzieć. Nie może się obawiać, że je skrytykujemy czy powiemy: „Weź się w garść, nie przesadzaj, na pewno oszukujesz”.