Siedziska Forum Seating znajdą się na sześciu z siedmiu nowo budowanych stadionów na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze. Oprócz wyżej wymienionych, na Al Bayt (60 tys. miejsc), Al Rayyan (40 tys. miejsc) oraz Al Wakrah (ponad 40 tys. miejsc).

Zaczął się już montaż krzeseł na stadionie Al Wakrah.

Montaż krzeseł na Al Wakrah fot. Grupa Nowy Styl

Nie został jeszcze rozstrzygnięty projekt na ostatni z budowanych na Mundial stadionów - Al Thumama.

Know-how i krzesła z Polski do Kataru

Krzesła zostaną wyprodukowane przez katarskiego partnera Grupy Nowy Styl - firmę Coastal Qatar. Współpraca Grupy Nowy Styl z Krosna z firmą z Kataru rozpoczęła się rok temu. Firma udzieliła katarskiemu producentowi licencji na produkcję krzeseł stadionowych Abacus i przekazała technologiczne know-how, wspierając budowę nowoczesnej fabryki i uruchomienie produkcji na Bliskim Wschodzie.

Coastal Qatar został wybrany przez organizatorów mistrzostw z Supreme Comitee jako wykonawca 140 tys. siedzeń na trzech z siedmiu stadionów budowanych na Mundial 2022. A w marcu tego roku zapadła decyzja o kolejnych budowanych stadionach. Na Ras Abu Aboud, Lusail i Qatar Foundation znajdą się również modele na licencji marki Forum Seating: Abacus i Omega, a także produkowane w Polsce siedziska premium – Oscar VIP, Abacus Gold i Silver.

Na stadionie Al Wakrah wygrał ruch morskich fal, na Al-Rayyan - motyw lwa

Każdy ze stadionów Mundialu 2022 odnosi się do elementów kulturowego dziedzictwa, natury i rozwoju Kataru. Koncepcję architektoniczną uzupełniają projekty kolorystycznej aranżacji trybun.

Al Wakrah - projekt kolorystyczny fot. Grupa Nowy Styl

- Przy aranżacji trybun kluczowe jest zrozumienie lokalnych uwarunkowań i stworzenie czegoś wyjątkowego. Dla stadionu Al Wakrah, którego projekt nawiązuje do tradycyjnej łodzi poławiaczy pereł, zaproponowaliśmy trzy motywy kolorystyczne: pierwszy, zielono-niebieski, odwoływał się do natury: lasów namorzynowych i wody morskiej – elementów charakterystycznych dla miasta Al Wakrah. Drugi, brązowo-złoty, łączył motyw łodzi rybackiej z otaczającymi Al Wakrah wydmami – opowiada Jakub Rachfalik, dyrektor zarządzający marką Forum Seating.

Al Wakrah fot. Grupa Nowy Styl

- Ostatecznie wybrany został trzeci projekt, niebiesko-biały, inspirowany ruchem morskich fal, które wyznaczają rytm życia miasta na wybrzeżu (na zdjęciu poniżej).

Al Wakrah - projekt kolorystyczny fot. Grupa Nowy Styl

Dla stadionu Al-Rayyan w ostatnich dniach wybrano czerwono-białe siedziska z motywem lwa.

GRUPA NOWY STYL

Sześć na siedem stadionów z polskimi krzesłami

Sześć na siedem katarskich stadionów z polskimi rozwiązaniami to wielki sukces handlowy firmy. - Transfer technologii przy wdrożeniu produkcji oraz bieżące wsparcie dla fabryki Coastal Qatar, zapewniło realizację projektu na światowym poziomie. Równolegle realizujemy dostawy z fabryk w Polsce – mówi Jakub Rachfalik.

Jakub Rachfalik, dyrektor zarządzający marką Forum Seating i Nishad Azeem PMP, prezes Coastal Qatar fot. Grupa Nowy Styl

– Wsparcie Jakuba i jego zespołu było kluczowe w zdobyciu kompetencji umożliwiających nam realizację tego złożonego projektu - podkreśla Nishad Azeem PMP, prezes Coastal Qatar.

Po mundialu krzesła będą zamontowane gdzie indziej

Krzesła Abakus fot. Grupa Nowy Styl

Na trybunach nowych stadionów oprócz rozkładanego modelu Abacus znajdą się kubełkowe siedziska Omega (te same, na których kibicowali goście Mundialu w RPA).

Te ostatnie zostaną zamontowane bezpośrednio do metalowej konstrukcji, która będzie częścią górnych trybun stadionów Lusail, Qatar Foundation i Ras Abu Aboud. Trybuny te po zakończeniu mistrzostw mają być zdemontowane i, w całości lub w modułach, tworzyć obiekty dla wydarzeń sportowych w innych lokalizacjach. W ten sposób katarski Supreme Comitee planuje przyczynić się do rozwoju całego kraju, a także wesprzeć rozwój sporu w krajach afrykańskich.

- Cieszymy się, że nasze rozwiązania wpisują się w tak śmiałe projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i że nasze krzesła ze stadionów w Katarze mają szansę służyć jeszcze dłużej i większemu gronu kibiców w krajach rozwijających się – podkreśla Adam Krzanowski, prezes Grupy Nowy Styl.

Każdy stadion inny

Katarski komitet organizacyjny jest pierwszym, który ma tak konsekwentną strategię powtórnego wykorzystania infrastruktury tworzonej na Mundial. Każdy z trzech najnowszych stadionów jest zupełnie wyjątkowy i inne będzie jego przeznaczenie:

- Ras Abu Aboud (projekt: RFA Fenwick Iribarren Architects) – stadion zwany „kontenerowcem”. Jego konstrukcja będzie wykonana ze stali, a zaplecze – umieszczone w kontenerach. Dzięki temu niemal cały stadion będzie można zdemontować, a następnie zmontować w całość bądź rozdzielić, aby poszczególne moduły wykorzystać w innych obiektach: mniejszych stadionach, pływalniach, halach czy parkach.

Ras Abu Aboud Stadium Fot. Supreme Comitee for Delivery and Legacy

- Qatar Foundation (projekt: RFA Fenwick Iribarren Architects, Astad Project Management) - będzie się mieścił w sercu Education City, w sąsiedztwie katarskich uniwersytetów i ośrodków badawczych. Po mistrzostwach obiekt w wersji pomniejszonej będzie służył uczelniom, a 15 tys. miejsc ma być zdemontowanych i przetransportowanych do krajów rozwijających się.

Qatar Foundation Fot. Supreme Comitee for Delivery and Legacy

Qatar Foundation Fot. Supreme Comitee for Delivery and Legacy

- Lusail (projekt: Foster + Partners, MANICA Arcitecture) to największy i najbardziej prestiżowy ze stadionów: to na nim odbędą się ceremonie otwarcia i zamknięcia mistrzostw, a także wielki finał rozgrywek, który będzie obserwować ponad 80 tys. kibiców. Budowa stadionu na przedmieściach Dohy przyczynia się do aktywizacji lokalnej gospodarki i rozwoju okolicznej infrastruktury transportowej - już teraz otaczają ją nowo powstałe drogi, trwa budowa linii szybkiej kolei i metra. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2020 r.

Teraz wygląda tak: