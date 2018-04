O podejrzeniu znęcania się nad zwierzętami policjanci zostali powiadomieni w sobotnie popołudnie. W gospodarstwie w Bereżnicy Wyżnej funkcjonariusze zastali na miejscu kilkanaście zwierząt gospodarskich przebywających w bardzo ciężkich warunkach. Zwierzęta stały w ponad półmetrowej warstwie obornika, nie miały pożywienia ani wody. Pomiędzy żywymi zwierzętami, leżały cztery martwe konie.

Przyznała się, że sama uśmierciła dwa konie

Policjanci oraz wezwani na miejsce pracownicy gminy oraz lekarz weterynarii ustalili, że dzierżawcą gospodarstwa jest 43-letnia mieszkanka gminy Lanckorona (woj. małopolskie), która miała opiekować się zwierzętami należącymi do krakowskiej fundacji. Policja na razie nie chce zdradzać nazwy fundacji. - Ale z jej nazwy wynika, że powstała po to, by opiekować się zwierzętami - mówi Katarzyna Fechner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lesku. - Wezwana na miejsce kobieta oświadczyła, że dwa spośród martwych koni padły ze starości, potem dodała, że jeden z tych koni zamarzł w styczniu br., podczas dużych mrozów. Przyznała, że dwa konie, które były stare i chore, uśmierciła sama. Podała im środki usypiające, mimo że taki zabieg może przeprowadzić lekarz weterynarii. Wszystkie martwe zwierzęta zostawiła na posesji. Mimo to twierdziła, że dobrze opiekuje się powierzonymi jej zwierzętami - relacjonuje Katarzyna Fechner. Przedstawiciele fundacji jeszcze nie zostali przesłuchani.