Większa liczba bardziej interesujących znalezisk skłania archeologów do wniosku, że to ulica Kościuszki była częściej uczęszczana niż badana przez nich wcześniej ulica 3 Maja. - Prawdopodobnie ul. Kościuszki jest też starsza od ul. 3 Maja - mówi Dariusz Bobak z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, która prowadzi wykopaliska. Największym zaskoczeniem dla naukowców okazał się jednak metalowy średniowieczny topór, na który natrafili pod wieżą farną.

- Zostanie on dokładnie zbadany, ale już teraz po jego charakterystycznym kształcie możemy wstępnie określić, że pochodzi z okresu średniowiecza. Na razie nie wiadomo, czy to wtedy ktoś go tam zgubił, pozostawił lub zakopał, czy też może trafił tam dużo później - wyjaśnia Dariusz Bobak. Tę zagadkę mogą pomóc wyjaśnić szczegółowe badania.

Średniowieczny topór wykopany przez archeologów na ul. Kościuszki fot. Paweł Kocańda (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego)

Belki na ul. Kościuszki w dużo lepszym stanie

Wykop pod wieżą farną już został zasypany, teraz archeolodzy badają wykop na dużej części ul. Kościuszki. Widać w nim równo ułożone, świetnie zachowane stare belki, którymi wyłożona była dawniej ulica.

PATRYK OGORZAŁEK

- Podobne ułożone były na ul. 3 Maja, ale te są znacznie lepiej zachowane. To m.in. dlatego, że na ul. 3 Maja starą drogę zniszczyło późniejsze układanie różnych instalacji. Na ul. Kościuszki udało nam się trafić na miejsce, gdzie droga nie została mocno zniszczona - dodaje archeolog.

Mnóstwo znalezisk, chodziło tędy wiele osób

Ogromna liczba znalezisk zdaniem naukowców świadczy z kolei o tym, że ul. Kościuszki była o wiele bardziej uczęszczana niż 3 Maja.

- Znalezisk nie tylko jest o wiele więcej niż na 3 Maja, ale są też o wiele bardziej interesujące: to podkówki, monety, fragmenty glinianych fajek - jest tego naprawdę bardzo dużo. To są przedmioty nowożytne, od XVI-XIX w. Ich dokładne datowanie nastąpi dopiero po analizie, wtedy także będzie można się przekonać, czy droga na dzisiejszej ul. Kościuszki powstała wcześniej czy później niż 3 Maja. Podejrzewamy, że wcześniej, bo była to droga łącząca kościół i rynek, czyli dwa kluczowe punkty przy lokowaniu miasta - wyjaśnia Dariusz Bobak.

Na razie przez analogię można je porównać z datowaniem drewna z ulicy 3 Maja, które zostało już zbadane i mamy o nim bardzo dokładne informacje. Wiemy już, że drzewa użyte do wyłożenia ulicy 3 Maja zostały ścięte między 1690 a 1750 r.

Drugiego "okna czasu" nie będzie

Belek stanowiących podbudowę ulicy Kościuszki jest dużo więcej niż na ul. 3 Maja, wszystkie zostaną wyciągnięte i zakonserwowane. Co się z nimi stanie potem - jeszcze nie wiadomo. - Wspólnie z konserwatorem zabytków i miastem zastanowimy się, co dalej robić - mówi archeolog z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Wyklucza powstanie kolejnego „okna czasu”, w którym przez szybę można oglądać kolejne warstwy dawnej podbudowy ulicy, takiego, jakie powstało już na ul. 3 Maja. - To byłoby już nudne. Miasto ma to do siebie, że ciągle żyje, zasypywanie dawnych śladów to część tego życia - mówi.

Podświetlone okno czasu przy kamienicy nr 14 GRZEGORZ BUKAŁA

Wykopaliska archeologiczne w tym rejonie zbliżają się ku końcowi. Na dniach zostaną zakończone prace w wykopie na ul. Kościuszki, kolejny, mniejszy wykop powstanie jeszcze na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Grunwaldzkiej. Najpóźniej do 20 kwietnia archeolodzy planują zakończyć wszystkie prace. Ale będzie jeszcze szansa na znaleziska już w trakcie przebudowy ulicy, która będzie prowadzona pod nadzorem archeologicznym.

Badania archeologiczne na ul. Kościuszki są prowadzone w związku z planowanym remontem ulicy. Stara betonowa kostka zostanie zastąpiona kamiennymi płytami, przebudowane zostaną instalacje podziemne, wymienione oświetlenie uliczne. Przebudowa deptaka zakończyć się ma jesienią.