Historia wydarzyła się 14 lipca 2016 roku. 28-letni Kamil C. z Dębicy, surfując po internecie, wszedł na jeden z czatów. Trafił na wpis 13-letniej dziewczynki. Zaproponował jej spotkanie, odbycie stosunku oraz poddanie się innej czynności seksualnej. – W rzeczywistości kontakt z Kamilem C. nawiązał pedagog zajmujący się śledzeniem na różnych forach rozmów dorosłych osób, które szukają kontaktów z małoletnimi – mówi Jacek Żak, szef Prokuratury Rejonowej w Dębicy.

Wiedział, że propozycje seksualne składa dziecku

Wpisy Kamila C. sugerowały chęć nawiązania kontaktów seksualnych z małoletnią. Pedagog prowadził rozmowę tak, że ze strony Kamila C. padły propozycje o charakterze seksualnym. 28-latek wiedział, że składa je 13-latce.

Po zakończeniu rozmowy z Kamilem C. pedagog poinformował o jej przebiegu organa ścigania. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania nawiązania kontaktu z małoletnią poniżej 15. roku życia w celu obcowania płciowego oraz wykonania innej czynności seksualnej.

Miał dorosłą dziewczynę, chciał poflirtować

– Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kamil C. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Poprosiliśmy biegłego seksuologa o opinię. Okazało się, że mężczyzna nie przejawia skłonności pedofilskich – dodaje prokurator Żak.

28-latek miał dziewczynę, dorosłą osobę. Tłumaczył, że chciał poflirtować z nastolatką.

Przestępstwo, o które podejrzany jest Kamil C., zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Kamil C. nie był uprzednio karany. – Oskarżony zaproponował dla siebie karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 2 lat, zobowiązanie do informowania sądu o przebiegu okresu próby, zakaz kontaktowania się z osobami poniżej 15 lat na okres 5 lat za pośrednictwem internetu lub innych komunikatorów – wylicza szef dębickiej prokuratury.

10 kwietnia prokuratura przesłała do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o skazanie Kamila C.