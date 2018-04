To najgorętszy temat ostatnich tygodni. Nagrody.

Zaczęło się od ujawnienia, ile pieniędzy w formie nagród otrzymywali ministrowie oraz sekretarze i podsekretarze stanu w ub. roku. Po tym, jak zapytał o to poseł PO Krzysztof Brejza, okazało się, że wypłacono łącznie 5 mln zł premii. Nagrody dla pracowników tylko 14 resortów wyniosły w sumie ponad 76 mln zł. Ówczesna premier Beata Szydło tylko na samych ministrów przeznaczyła 1,5 mln zł. Najwyżej oceniony został ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak, który otrzymał 82,1 tys. zł. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska – 75,1 tys. zł, tyle samo co ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. Sama Szydło zainkasowała 65,1 tys. zł.

Kilka dni temu opinię publiczną do czerwoności rozgrzała zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że nagrody mają zostać przez ministrów przekazane na Caritas. Ma się to stać do połowy maja.