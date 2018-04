Mirosław Karapyta (zgodził się na podawane nazwiska i ujawnienie wizerunku), przyszedł na rozprawę do sadu w Przemyślu po godzinie 9. Od ubiegłego roku, gdy sąd decydował o terminach rozpraw, bardzo wyszczuplał. – Jestem po operacji, w trakcie rehabilitacji. Do tej pory nie unikałem rozpraw, nie mam zamiaru tego robić dalej -powiedział zebranym przed salą dziennikarzom. Z powodu jego choroby i operacji proces do tej pory nie mógł się rozpocząć.

Nie przyznaje się do winy

Na prośbę o komentarz przypomniał, że od momentu, gdy usłyszał zarzuty, minęło 5 lat. – Pięć lat mojego życia. Nie przyznaję się do zarzutów. Stawiam się w sądzie z pozytywnym nastawieniem – powiedział. Jego adwokatka Nina Leśko stwierdziła: - Zarzuty wobec mojego klienta są bezpodstawne. Będziemy to udowadniać w sądzie.