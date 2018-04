15-letni Dominik chodzi do drugiej klasy gimnazjum w Przecławiu, niedaleko swojej rodzinnej miejscowości Tuszymy. Po gimnazjum chce iść do szkoły sportowej w Mielcu, bo jego pasją od zawsze jest piłka nożna. W rodzinie wszyscy się zachwycają, jak on tą piłką żonglować umie.

Nie wiadomo jednak, czy jego marzenie się spełni. Najpierw będzie musiał przejść długą rehabilitację po wypadku, który uszkodził mu tchawicę. Teraz ważniejsze od kariery sportowej jest to, czy Dominik będzie mógł mówić i samodzielnie jeść.

– Na szczęście już oddycha sam. I nie leży, a siedzi – mówi Magda, ciotka chłopca. To ona wraz z bratem Dominika, Damianem, bierze teraz na siebie załatwianie różnych spraw po wypadku. Matka 15-latka siedzi cały czas przy chłopcu, w szpitalu w Krakowie. – Nie poznajemy Agaty. Od chwili wypadku chodzi cały czas zapłakana, blada, na lekach uspokajających. W ciągu tygodnia straciła z 10 kilo wagi. Ledwie słowo z siebie wykrztusić może – mówi Magda o swojej siostrze. Jej samej nie jest łatwo opowiadać o tym, co się stało z ukochanym siostrzeńcem.