Artur Gernand: Ostatnich kilka tygodni poświęcił pan na zgłębianie historii pomnika Walk Rewolucyjnych. Policzył pan m.in. dokładnie, które miasta, zakłady pracy współfinansowały powstanie pomnika. Benedyktyńska robota.

Kamil Skwirut*: W Rzeszowie toczy się batalia o przyszłość pomnika, który bezsprzecznie jest uznawany za symbol miasta. Wielu próbuje wmówić mieszkańcom, że np. Zamek Lubomirskich jest głównym symbolem Rzeszowa, co jest całkowicie niepoważne i zakrawa na lekceważenie rzeszowian. Jest jednym z wielu, ale to pomnik mocniej wrósł w przestrzeń miejską. Poza tym nie jest traktowany jako pochwała Polski Ludowej, ale jako element, bez którego trudno wyobrazić sobie centrum miasta i odnośnik dla popkultury. Dowodem na to, jak bardzo został oderwany od idei, dla których powstał, jest chociażby to, że prawie nikt nie zna jego prawidłowej nazwy, a wielu nie potrafi go nazwać w ogóle. Instytucje historyczne, zamiast zająć się prawdziwymi powodami powstania tego pomnika, sięgają do konkretnych wydarzeń z czasów II wojny, do zbrodni, które z rzeszowskim pomnikiem nie mają nic wspólnego.