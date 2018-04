– Robimy mu zdjęcia, gdy będzie wchodził! – fotoreporterzy umawiają się w Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Za kilkanaście minut ma się rozpocząć proces Mirosława Karapyty.

Są jeszcze dwaj współoskarżeni – były burmistrz Ustrzyk Dolnych Henryk S. oraz były zastępca komendanta powiatowego policji w Jarosławiu Robert M. Uwaga wszystkich skoncentrowana jest jednak na byłym marszałku z PSL. To on ma najwięcej zarzutów, to on jest bohaterem medialnych doniesień. Z powodu zarzutów o gwałt i molestowanie tabloidy nazwały go „seksmarszałkiem”. Od niego zaczęła się afera, która pociągnęła na dno wiele osób i zapoczątkowała wysyp kolejnych afer. Wiele wskazuje, że to w podsłuchiwanych przez CBA rozmowach Karapyty pojawiło się nazwisko Mariana D., właściciela firmy Maante. A to dało początek afery z Janem B., prokuratorami Anną H. i Zbigniewem N. Sprawa Mirosława Karapyty wywołała polityczny wstrząs w regionie. W sejmiku rozleciała się koalicja PSL-PO-SLD, władzę w województwie przejął PiS i rządzi do dziś.