Internauci komentujący drogowy chaos nie mają wątpliwości, że winę za jego spowodowanie ponosi ktoś, kto zdecydował o przeprowadzaniu prac w godzinach komunikacyjnego szczytu. W ostatni wtorek dotyczyło to skrzyżowania al. Powstańców Warszawy, Podwisłocza i Kwiatkowskiego. To jedno z najbardziej obciążonych skrzyżowań w mieście. Dramat rozpoczął się około godziny 15, a jeszcze przed 18 zakorkowane były niemal wszystkie skrzyżowania, nie tylko w rejonie Nowego Miasta. Przed 18 zakorkowane były nawet uliczki miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. Zwariowały także tablice informacyjne dla kierowców. Wyświetlały kilkuminutowy czas dojazdu do centrum, podczas gdy samochody i autobusy komunikacji miejskiej stały w korkach. Czas dojazdu do centrum przekraczał godzinę. Autobusy miały spóźnienia sięgające nawet ponad godzinę.

„(...) czy taka sytuacja, czyli serwisowanie sygnalizacji świetlnej, to sytuacja nagła i wyjątkowa, czy zaplanowana – czy nie należałoby tego wcześniej ogłosić, aby uprzedzić społeczeństwo, że powrót do domu będzie tak mocno utrudniony? Czy decydenci w tej sprawie nie są w stanie wyobrazić sobie, że ludzie planują dzień? Czy przejazdy autobusem nie powinny być zwolnione z opłat w takiej sytuacji? To nie jest wina pasażera, tylko efekt zarządzania miastem. I ostatnie pytanie – kto jest odpowiedzialny za taki stan i jakie poniesie konsekwencje?” – pisał jeden z użytkowników profilu FB Rada Miasta Rzeszowa.