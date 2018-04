Fragment trasy S19, która jest częścią trasy Via Carpatia, pomiędzy Duklą a Barwinkiem to 18-kilometrowy odcinek, ostatni na 75-kilometrowej trasie S19 od Babicy do Barwinka objęty pracami koncepcyjnymi. Koncepcja programowa ma zawierać m.in. pełne rozpoznanie geologiczne. Na jej opracowanie firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. będzie miała 22 miesiące. GDDKiA zapłaci za koncepcję 8 410 641 zł.

To priorytetowa inwestycja dla rządu

Z okazji podpisania umowy we wtorek w Dukli odbyła się konferencja prasowa.

– Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym krokiem do spełnienia marzeń mieszkańców Podkarpacia, ale także wszystkich kierowców podróżujących na kierunku północ-południe. Na całym odcinku S19 od Rzeszowa do granicy państwa w Barwinku trwają już prace koncepcyjne, które po zakończeniu pozwolą na ogłoszenie przetargu na projekt i budowę szlaku Via Carpatia. Droga ekspresowa S19 to priorytetowa inwestycja dla polskiego rządu i bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego, dlatego tak istotne jest, abyśmy domknęli jej realizację – mówił podczas konferencji Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. W konferencji uczestniczyli także europoseł PiS Tomasz Poręba oraz szef sejmowej komisji infrastruktury poseł Bogdan Rzońca z PiS.

– Wraz z dzisiejszą decyzją rozpoczynają się realne prace na kluczowym odcinku S19 wiodącym do granicy polsko-słowackiej. Pozwolą one na opracowanie programu i rozwiązań dla przyszłego wykonawcy tej drogi – dodawał europoseł Tomasz Poręba.