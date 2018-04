Waldemar B. oskarżony był o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. W styczniu 2016 r. B. w domku letniskowym w Rymanowie-Zdroju spotkał się z Piotrem K. Panowie pili razem alkohol. Doszło do kłótni, szamotaniny. Waldemar B. zadał Piotrowi K. 10 ciosów nożem w twarz, szyję i rękę, a następnie, gdy ofiara leżała na podłodze, B. kilkakrotnie uderzył go taboretem. W wyniku obrażeń Piotr K. zmarł.

Waldemar B. ani w trakcie śledztw, ani przed sądem nie przyznał się do zabójstwa. Twierdził, że Piotr K. wpadł nagle w szał i zaczął go dusić. Miał go też atakować młoto-klinem – metalowym przedmiotem do rozłupywania drewna, zabranym sprzed kominka. Wtedy – jak twierdził Waldemar B. – chwycił taboret i uderzył nim napastnika, chcąc go pozbawić przytomności, ale nie zabić. Miał wtedy poczuć zbliżający się atak padaczki. Padaczka była konsekwencją operacji usunięcia oponiaka mózgu.