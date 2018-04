Beata Pściuk jest administratorką fanpage'a grupabieszczady.pl. To do niej zwracają się osoby, którym marzy się selfie z misiem. – Dostałam prywatną wiadomość na grupie z pytaniem, gdzie się udać, w okolice których gawr, by spotkać niedźwiedzia – opowiada.

Swoje oburzenie wyraziła, zamieszczając wpis na FB. „Zastanawiam się, czy są granice ludzkiej głupoty. Obawiam się, że nie ma. Dowiedziałam się o »superimprezie«, na którą jedzie kilka osób z grupy. Będą fotografować niedźwiedzie. To jeszcze nic: kilka osób chce zobaczyć niedźwiedzie ze swoimi rodzinami. O większym idiotyzmie jeszcze nie słyszałam. (…) To są planowane akcje. (…) Nie ma sensu apelować do rozwagi. Mogę sobie tylko życzyć, aby niedźwiedzie nie ucierpiały”.

Gdzie spotkać niedźwiedzie, które filmuje Kazimierz Nóżka?

Nie ma wątpliwości, że zainteresowanie „spotkaniami z misiem” to efekt popularności pojawiających się w internecie zdjęć i filmików z tymi drapieżnikami w roli głównej. – Ludzie chcieliby się spotkać z niedźwiedziem czy nawet go pogłaskać. Najchętniej jednego z tych, które filmuje Kaziu Nóżka (leśnik z Nadleśnictwa Baligród, którego filmy są popularne w sieci – red.) – mówi Beata Pściuk, dziwiąc się niewiedzy i bezmyślności tych osób.

Opowiada historię przekazaną jej przez znajomego leśnika. – W okolicach drogi wiodącej do Soliny często pojawiała się niedźwiedzica z młodymi. Leśnik musiał pilnować, by nie było kontaktu między nią a człowiekiem. Pewna matka zrobiła mu awanturę, dlaczego nie pozwala jej dzieciom bawić się z małymi niedźwiadkami – mówi Beata Pściuk.

Niedźwiedzica Aga je maliny, a obok mama z niemowlakiem na rękach pozuje do zdjęcia

Administrując fanpage'em, często usuwa zdjęcia, które ktoś zrobił sobie z niedźwiedziem. Najbardziej zbulwersowało ją zdjęcie sprzed półtora roku. – Jest na nim młoda Aga (niedźwiedzica – red.), która się pasie na młodych malinach, obok kobieta, która ma na ręku kilkumiesięczne niemowlę, a tuż przy niej stoi trzy- lub czteroletnie dziecko. Takie zdjęcia coraz częściej pojawiają się w sieci. Czasem są to fotomontaże, ale ich też nie powinno się publikować, bo mogą być inspiracją dla kolejnych osób, by spróbować takie zdjęcie zrobić w naturze. Ludzie wiele zrobią, by zaistnieć na FB i zdobyć 5 tys. lajków – uważa Beata Pściuk.