– Chcemy być eko. A według PGE to musi słono kosztować – mówią urzędnicy w rzeszowskim ratuszu. Rzeszów już kilka lat temu rozmawiał z PGE o budowie nowoczesnej spalarni. Rzeszowska instalacja termicznego przetwarzania odpadów ITPOE będzie siódmą taką w Polsce. – Decyzję o budowie PGE podjęło po ustaleniach z prezydentem Rzeszowa – podkreślał Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów podczas niedawnej konferencji w PGE. Przed rozpoczęciem budowy spalarni miasto działało ramię w ramię z PGE. Zrobiło wiele, by przekonać mieszkańców, że to inwestycja superekologiczna.

Kompromis coraz bliżej

Im bliżej, tym dalej

Im bliżej uruchomienia spalarni, które ma nastąpić 1 lipca br., tym bardziej nie po drodze ze sobą ratuszowi i PGE. Strony dzieli sprawa kosztów, jakie miasto musiałoby ponieść za dostarczanie odpadów. Cztery spotkania nie przyniosły porozumienia. – Nie akceptujemy zaproponowanych przez PGE cen – mówił po pierwszym spotkaniu Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. PGE zaproponowało, że do końca 2018 r. opłata za tonę odpadów wynosiłaby 372 zł netto. Od początku 2019 roku spadłaby do 300 zł. Dwa lata temu miasto ustaliło z PGE, że cena będzie porównywalna z tą, jaką miasto płaci teraz Kozodrzy. Czyli 225 zł.

Kolejne trzy spotkania zbliżyły stanowiska, ale do porozumienia nie doszło. Miasto oczekuje ceny 225 zł, a PGE proponuje 280. – Rozmowy z prezydentem Rzeszowa są trudne, ale rzeczowe – skomentował dyplomatycznie Krzysztof Domagała, wiceprezes ds. wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podczas konferencji.