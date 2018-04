– Syn ma się dobrze, dziękuję. Ale wiele nie mogę powiedzieć. Sprawa jest świeża, a ludzie już komentują i żyć nie dają – mówi ojciec 15-latka.

Ksiądz proboszcz znika

– Wierzymy naszemu synowi – dodaje ojciec.

Rodzina mieszka w Lipie od kilku lat. Matka chłopca jest lipianką z dziada pradziada. Ojciec – jak to mówią na wsi – przyjezdny.

Lipa to wioska, jakich na Podkarpaciu wiele. Otoczona lasami. Dwa i pół tysiąca mieszkańców, kościół, szkoła z podstawówką i gimnazjum. Do powiatowego miasta, Stalowej Woli, jest stąd 15 km. Byliśmy tam tydzień temu.

Rodzice 15-latka mają dwóch synów. Starszy chodzi do drugiej klasy gimnazjum. Do niedawna służył jako ministrant przy boku księdza proboszcza. Do niedawna – bo dwa tygodnie temu chłopak poskarżył się najbliższym, że ksiądz proboszcz go molestował.

Do wszystkiego miało dojść 12 kwietnia wieczorem na zakrystii kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lipie. Tego dnia chłopak miał dyżur w kościele jako ministrant. Wrócił do domu, nic nikomu nie powiedział. Ale już następnego dnia na lekcji religii przyznał się kolegom, że proboszcz dotykał go w miejsca intymne. Powiedział to także wikaremu, który uczy religii w lipskim gimnazjum. Ten zawiadomił kurię.

W sobotę już proboszcza nie było. Wyjechał z Lipy. Niedzielną mszę poprowadził za niego wikary.

Zaczepiany po nabożeństwie przez mieszkańców nie chciał o niczym mówić. – A to przecież on nagłośnił całą sprawę, pomógł chłopakowi – mówią ludzie w Lipie. Obaj księża uczą religii w lipskiej szkole. Proboszcz w podstawówce, wikary w gimnazjum. Choć od dwóch tygodni w szkole zjawia się tylko drugi z nich. – Ksiądz proboszcz przebywa na zwolnieniu lekarskim – informuje Iwona Stryjecka-Pezda, dyrektor Zespołu Szkół w Lipie.