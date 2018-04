Henryk Koszałka swoje życie dzieli między Polskę a USA. Kilkanaście lat temu kupił sanatorium. Teraz biznesu w Polsce pilnuje syn Chris. – Od ponad trzech lat staram się dopasować przyloty do Polski z terminami rozpraw sądowych. Próbuję udowodnić, że nie jestem winny wypadku, do którego doszło 1 lipca 2014 r. Sąd skazał mnie na grzywnę, 1500 zł. Nie chodzi o pieniądze. Stać mnie na zapłacenie takiej kary. Chodzi o sprawiedliwość dla tych, którzy tam zginęli lub zostali ranni, i o to, żeby tam więcej nie ginęli ludzie – wyjaśnia Henryk Koszałka.

Zakręt śmierci

Do wypadku doszło na owianym złą sławą zakręcie w Wyżnem, na krajowej 19. W tym miejscu droga w kierunku Rzeszowa wchodzi w ostry zakręt. Doszło tu już do wielu wypadków. Miejscowi nazywają to miejsce zakrętem śmierci. Lakoniczny komunikat z 31 maja 2014 roku: „Do wypadku doszło przed godziną 18 na drodze krajowej nr 19 w Wyżnem koło Strzyżowa. Na krętym odcinku drogi zderzyły się dwa mercedesy: osobowy i terenowy. Na miejscu śmierć poniosły dwie kobiety – kierująca i pasażerka osobowego mercedesa. Terenowym mercedesem podróżowały cztery osoby: małżeństwo z dwójką dzieci. Nie odnieśli poważnych obrażeń”. Terenowy mercedes miał węgierskie numery rejestracyjne.

– Moja żona Aneta jechała mercedesem 190. To duży, bezpieczny samochód. Auto było sprawne.

A mimo to ona i jej koleżanka zginęły. Jechały do pracy w szpitalu – wspomina Marcin Stodolak.

Aneta Stodolak miała 29 lat.

– Tego dnia padał deszcz. Było mokro. Samochód żony wyjeżdżając z łuku, zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z jadącym z naprzeciwka drugim mercedesem. Przebieg wypadku zarejestrowała wideokamera w tym samochodzie. Biegły stwierdził, że samochód mojej żony mógł jechać z prędkością około 68 km na godz. Dozwolona prędkość wynosiła 70 km. Biegły stwierdził, że moja żona mogła wykonać manewr, który doprowadził do tego wypadku. Mimo że było nagranie na filmiku, biegły nie potrafił wskazać, jaki manewr wykonała, jaki błąd popełniła. Prokuratur umorzył sprawę – wspomina Marcin Stodolak.

Samochód zaczął tańczyć

Miesiąc później, 1 lipca 2014 r. Henryk Koszałka, razem z synem jechali z Polańczyka do Rzeszowa. Podróżowali dwoma samochodami, syn jechał pierwszy. – Wjechaliśmy do Wyżnego, za zakrętem usłyszałem hałas i w lusterku zobaczyłem, jak ford ojca zostaje obrócony, zjeżdża na przeciwny pas i zderza się z oplem. Zahamowałem i cofnąłem. Wybiegłem z samochodu i poślizgnąłem się. Jezdnia była bardzo śliska – opowiada Chris Koszałka.

Henryk Koszałka wspomina: – Za mną też jechał jeszcze jeden samochód, więc wszyscy podróżowaliśmy z podobną prędkością. Nie jechaliśmy szybciej niż 50-60 km. Nagle samochód zaczął mi tańczyć, odbiłem kierownicą w jedną, potem w drugą stronę, obróciło mnie i uderzyłem w samochód, który jechał z naprzeciwka.