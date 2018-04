Konkurs w unijnym programie, w którym były do zdobycia pieniądze na odnawialne źródła energii, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło aż 450 wniosków. Z tego 273 złożyły spółki założone przez parafie z całego Podkarpacia.

Spore opóźnienia z rozstrzygnięciem konkursu

Poszczególne etapy konkursu mocno się opóźniały. Urząd marszałkowski tłumaczył to tym, że spłynęło do nich bardzo dużo wniosków i to było głównym powodem przedłużenia terminu. Na początku 2018 roku zakończył się etap oceny formalnej wniosków, po którym z rywalizacji o unijne pieniądze odpadła ponad połowa wniosków złożonych przez parafialne spółki. Zostało ich 105, jednak były wobec nich pewne zastrzeżenia. – Te wnioski zostały ocenione pozytywnie, jednak wątpliwości dotyczące możliwości udzielenia pomocy w formie de minimis (forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców) istnieją ze względu na potencjalne powiązania tych podmiotów. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy parafie, które są udziałowcami spółek, prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z unijnymi przepisami o pomocy publicznej – mówił w styczniu „Wyborczej” Tomasz Leyko, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego.