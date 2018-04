Po 10 latach przerwy LOT inauguruje bezpośrednie połączenia z Jasionki do Stanów Zjednoczonych. Samoloty na tej trasie będą latać cały rok, raz w tygodniu. Wylot z lotniska Newark jest w niedzielę o godz. 19.25, a lądowanie w Rzeszowie o 10.10. Samolot w przeciwną stronę startuje w poniedziałki o godz. 14.10. Na miejscu ląduje o godz. 17.40, co oznacza 9,5 godz. w powietrzu. Linię obsługują Boeingi 787 Dreamliner.

Jednym z pasażerów inauguracyjnego lotu jest pan Roman Szopa spod Rzeszowa, który do Nowego Jorku leci na wyjątkową uroczystość rodzinną: komunię wnuków - trojaczków.

– Wieziemy wnukom Biblię z dedykacją od babci i dziadzia dla Marcelinki, Filipka i Kacperka, formatu A4, z 1,5 tys. stron, która waży prawie 4 kg – mówi pan Roman. Wśród prezentów jest też cała seria komiksów "Tytus, Romek i Atomek". – Dzieci chodzą do amerykańskiej szkoły, ale też i do polskiej. Mówią po polsku i angielsku. Trochę się buntują, bo ich amerykańscy koledzy uczą się w jednej szkole, a oni muszą chodzić do dwóch. Ale syn im mówi: Tak, musicie chodzić do dwóch szkół. To się wam w życiu przyda – mówi pan Roman. Wraz z żoną regularnie odwiedzają rodzinę w Stanach Zjednoczonych.