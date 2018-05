Jeśli dziś jest piątek, 4 maja, to marszałek sejmu Marek Kuchciński jest już Honorowym Obywatelem Przemyśla. Tytuł odebrał wczoraj na Zamku Kazimierzowskim, gdzie odbyła się sesja rady miejskiej.

Można by w tym miejscu napisać, że to sprawa kontrowersyjna i że podzieliła Przemyśl. Bo rzeczywiście, nie wszyscy pochwalają ten gest władz miasta. W głosowaniu jednak zdecydowana większość radnych opowiedziała się za przyznaniem mu tego tytułu – tylko trzech było przeciw i jedna osoba się wstrzymała. A inicjatorom odebrania Kuchcińskiemu tytułu przez kilka dni udało się zebrać ledwo 160 podpisów. Dla pokazania skali przypomnę tylko, że w Przemyślu mieszka ponad 60 tys. osób. Gdzie więc ta cała kontrowersja?

Pomnik to nie jedyna zasługa

Kim jest Marek Kuchciński? Na pewno obecnie najważniejszym politykiem na Podkarpaciu. Rządzi PiS-em w regionie, jest marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie. Przemyślanin z urodzenia. Co o nim sądzą inni, znani mieszkańcy tego miasta?

Lucyna Podhalicz, przemyślanka, jest wicewojewodą podkarpacką. Nikt w regionie nie ma wątpliwości, że jej obecne stanowisko, a i poprzednie także, to w dużej mierze efekt tego, że przez lata współpracowała z Kuchcińskim. Była dyrektorką jego biura poselskiego, przewodniczącą rady miejskiej, szefowała też miejskiej spółce. Od kilku miesięcy jest wicewojewodą. – Kiedy poznałam Marka Kuchcińskiego, miałam 20 lat. To były lata 80., Marek Kuchciński prowadził w Przemyślu słynny Strych Kulturalny. To był klub dyskusyjny, w którym gościli politycy, artyści i intelektualiści z zagranicy, z Wielkiej Brytanii czy Francji. Zapamiętałam Marka Kuchcińskiego jako człowieka ciekawego i oryginalnego. To była osobowość i lider. A kiedy pomyślałam, że może być kimś ważnym w polityce? Chyba wtedy, kiedy został wicewojewodą podkarpackim, pod koniec lat 90. Dziś jest marszałkiem Sejmu. To nobilitacja także dla Przemyśla – wicewojewoda Podhalicz wystawia marszałkowi Sejmu najwyższe noty.

Rozmawiamy o tytule honorowego obywatela Przemyśla. Kiedy tylko ta sprawa pojawiła się publicznie, natychmiast głos zabrali polityczni przeciwnicy PiS. Zarzucili Kuchcińskiemu, że niczego wielkiego dla miasta nie zrobił. No, może poza pomnikiem: koni, ułana i huzara. To kompozycja przestrzenna, która stanęła na pl. Dominikańskim niedaleko rynku na początku 2016 r. Tak parlamenty Polski i Węgier uczciły pobyt żołnierzy węgierskich w Przemyślu podczas II wojny światowej. Za huzara zapłacił parlament węgierski, za ułana kancelaria polskiego Sejmu.

– Na tytuł honorowego obywatela nie można oczywiście patrzeć wyłącznie przez pryzmat tego, jakie ktoś ma zasługi dla miasta. Nie można tak patrzeć na pracę marszałka sejmu, który reprezentuje cały kraj i najważniejszą izbę parlamentu. Choć ja nie miałabym problemu z odpowiedzią na pytanie o te zasługi. Mogę od ręki wymienić instytucje, które zostały tu ulokowane oraz inwestycje, które powstały u nas dzięki staraniom pana marszałka. To m.in. Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy, filia Krajowej Szkoły Skarbowości, fakt, że zamek w Krasiczynie został wpisany na listę Pomników Historii – wiem, że pan marszałek czynił starania, by tak się stało. Warto wspomnieć o obwodnicy Przemyśla, budowie autostrady – o te inwestycje Marek Kuchciński mocno zabiegał, jestem tego pewna – mówi pani wicewojewoda.

Niegodna wypowiedź o „odszczurzaniu”

Jacek Mykita zgadza się wypowiedzieć o Kuchcińskim jako członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Komitet Protestacyjny Podkarpackie. Ta organizacja zrzesza ludzi, objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną, na mocy której od października ub.r. tysiące emerytowanych funkcjonariuszy służb specjalnych i policji ma obniżane emerytury. Wystarczy, że przez chwilę pracowali w organach bezpieczeństwa PRL.