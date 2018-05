Artur Gernand: W wyścigu o to, by zostać kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Rzeszowa, uczestniczyło trzech kandydatów. Władze partii postawiły na pana.

Wojciech Buczak, poseł PiS, kandydat na prezydenta Rzeszowa: – Kandydatów było nawet więcej niż trójka i to dobrze. To bardzo dobra praktyka, stosowana w moim ugrupowaniu – Prawie i Sprawiedliwości, że nie jest wszystko z góry przesądzone, ustalone. Prowadzone są rozmaite analizy, dzięki którym wybiera się najbardziej odpowiedniego kandydata, który może zwyciężyć w wyborach.

Stawiał na pana marszałek Władysław Ortyl

Marszałek Ortyl wielokrotnie podkreślał, że byłbym odpowiednim kandydatem na prezydenta Rzeszowa. Ale takie propozycje, bym zdecydował się na kandydowanie, pojawiały się już kilka ładnych lat temu, kiedy byłem jeszcze przewodniczącym regionu w Solidarności. Odmawiałem, ponieważ uważałem, że łączenie funkcji związkowej z kandydowaniem na prezydenta to byłaby duża kolizja, i ludzie tego by nie zaakceptowali. Po wyborze na wicemarszałka województwa (2014 rok – przyp. art.) złożyłem rezygnację z wszystkich funkcji związkowych, i byłem, i jestem do pełnej dyspozycji mieszkańców. Doświadczenie ze związków związkowych jest mi zresztą bardzo przydatne i wykorzystuję je.

W jaki sposób?

– W związku działałem, gdy w kraju była trudna sytuacja: protesty, likwidacja wielu zakładów. I myśmy przechodzili twardą szkołę. Braliśmy udział np. w przekształcaniu WSK Mielec, po upadłości firmy, kiedy kilkanaście tysięcy osób straciło pracę, trzeba było znaleźć alternatywne rozwiązania. To z inicjatywy działaczy Solidarności powstała specjalna strefa ekonomiczna w Mielcu. Podobnie naszym konstruktywnym działaniem była zgoda na prywatyzację WSK Rzeszów na dogodnych dla pracowników i regionu warunkach. Tak było w wielu innych firmach. Dla mnie to była nauka dialogu i umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów, nieraz w sytuacjach skrajnie trudnych. Gdy zostałem wicemarszałkiem, już na samym początku miałem bardzo trudne zadanie – naprawić sytuację w kolejach regionalnych. Moi koledzy z Solidarności i innych związków chcieli organizować, a niektórzy organizowali protesty pod urzędem marszałkowskim. Były ograniczenia w kursowaniu pociągów, groziła likwidacja niektórych połączeń. Zaproponowałem strajkującym – usiądźmy do stołu, porozmawiajmy. I rozwiązania się znalazły. Radykalnie obniżono ceny biletów, dostosowano kursy i rozkład jazdy do potrzeb pasażerów, uruchomiono nowe połączenia, kupujemy nowy tabor kolejowy. Powstaje Podmiejska Kolej Aglomeracyjna wokół Rzeszowa. I to jest też mój sposób na Rzeszów. Dialog.

Prezydentowi Ferencowi nie można zarzucić, że nie rozmawia z mieszkańcami. Od 16 lat co roku organizowane są spotkania na każdym z rzeszowskich osiedli. Co środę prezydent przyjmuje mieszkańców w ratuszu, a gdy jest jakiś dodatkowy problem, od razu organizowane są specjalne spotkania. Uważa pan, że pomimo tego brakuje dialogu z mieszkańcami?

– Prezydent przez długie lata urzędowania rzeczywiście spotyka się regularnie z mieszkańcami. Z tego co jednak słyszę, na tych osiedlowych spotkaniach jest coraz mniejsza frekwencja, ponieważ niewiele z nich wynika. Wizerunkowy efekt jest dobry – można mówić, że było tyle i tyle spotkań. Ale nie chodzi przecież o to, by się spotykać dla samego spotkania, tylko, by były z tego jakieś efekty. Podam przykład jednej z najważniejszych inwestycji w Rzeszowie – obwodnicy południowej. Gdyby ta inwestycja była przedyskutowana z mieszkańcami osiedli Biała, Budziwój, Zwięczyca, uzgodniona, to pewnie teraz przyglądalibyśmy się, jak wre praca na jej budowie. A w tym przypadku dialogu zabrakło. Wiem to od samych mieszkańców, którzy szukali pomocy wszędzie i zgłosili się także do mojego biura poselskiego. Byli zdruzgotani, mówili, że ich domy, na które wydali oszczędności swojego życia, zostaną podczas tej budowy zniszczone. Widząc, jaki jest problem, zorganizowałem spotkanie – zaprosiłem mieszkańców do siedziby Solidarności. Przyszło ok. 100 osób, zarówno przeciwników budowy obwodnicy w przebiegu proponowanym przez miasto, jak i zwolenników. Wydawać się mogło, że ci ludzie będą ze sobą skonfliktowani i nie potrafią rozmawiać. I co się okazało? Że chcą rozmawiać, że mają świadomość tego, że droga jest potrzebna, nie chcą blokować rozwoju miasta. Tylko nie rozumieją jednego – skoro była możliwość wytyczenia tej drogi przez tereny mało zurbanizowane, to dlaczego chce się ją budować tam, gdzie będzie ona kolidować z istniejącą zabudową?