– Nie było konkursu. Każda z organizacji społecznych może zgłosić do samorządu wniosek o dofinansowanie zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wyjaśnia Witold Wołczyk z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Przemyski oddział Związku Ukraińców w Polsce zgłosił wniosek o dotację na projekt „100 lat Niepodległości RP i praw człowieka – od Wilsona, Daszyńskiego do WATCH DOCS”. Gdy informacja o przyznaniu tej dotacji ukazała się na stronach internetowych urzędu, rozpętała się burza. „Mieszkańcy Przemyśla, napiszcie swojemu prezydentowi, co o tym myślicie” – zaapelował ks. Isakowicz-Zaleski na swoim profilu internetowym.

Publiczne środki nie dla Ukraińców

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu” mówi wprost: „Nie ma naszej zgody, aby środki publiczne mieszkańców Przemyśla szły na imprezę, która w ostatecznym rozrachunku nazwie ich nacjonalistami, szowinistami i ksenofobami” – tak napisał w oświadczeniu zarząd „Doliny Sanu”, czyli Małgorzata Dachnowicz, Mirosław Majkowski i Andrzej Zapałowski. Według nich działalność Związku Ukraińców w Polsce budzi wiele kontrowersji. „Pomimo apeli nigdy nie potępiła zbrodniczej działalności OUN i jej zbrojnego ramienia UPA, a prezes tegoż stowarzyszenia w debacie telewizyjnej, odpowiadając na pytanie księdza Isakowicza, zaprzeczył ludobójstwu na Wołyniu. (...) To kpina, drwina i perfidny cynizm, aby przedstawiciele tej organizacji w Przemyślu organizowali jakiekolwiek uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia Niepodległości Polski" – napisali przedstawiciele stowarzyszenia.